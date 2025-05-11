Rümeysa Öztürk’ten destekçilerine teşekkür

ABD'de, İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkemenin 'kefaletle serbest bırakma' kararının ardından özgürlüğüne kavuştu. Öztürk, tutulduğu Louisiana'da gözaltı merkezinden çıktığı sırada basına konuştu. Kendisine destek ve sevgi gösteren herkese teşekkür eden Öztürk, "Biraz yorgunum, bu yüzden biraz dinleneceğim ama burada olduğunuz için gerçekten minnettarım" dedi. Öztürk'ün çıktığı esnada birçok kişinin tezahürat yaptığı görüldü. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öztürk, sadece Filistin halkının çığlığına ses olmakla kalmadı, insanlık vicdanının da sesi oldu" derken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise küresel vicdanın sesi olan Öztürk'ün özgürlüğüne kavuşmasının sevindirici olduğunu belirtti.