Rumlara anlamlı yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) basını bilgilendirme toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Boğazköy Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MSB kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirdi. Türk donanması, Kıbrıs adasının güneyinde Rum Kesimi adına faaliyetlerde bulunan Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisini yakın markaja aldı. Gemi sahada sorgulanarak, ikaz edildi ve Kıbrıs Türkleri'nin hakları kayda geçirdi. Donanmanın ve Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı üzerine gemi geri adım atarak limana çekildi. Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, "KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususların MSB tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğinin altını çizdi.

TATAR: FEDERASYON MODELİ GERİDE KALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'yi tanıyan bir devlet olarak buradaki halkın geleceğe umutla bakabilmesi için Türkiye büyük fedakarlık yapmıştır. Geçen haftaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık KKTC'nin tanınması gerektiğini, federasyon çözüm modelinin geride kaldığını ve iki devletli siyasetle çözüm olabileceğini açıklamıştır. Artık iki devletli siyaset yegane çözüm modelidir" dedi. Tatar, Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği "AdaKıbrıs" tanıtım programı kapsamında KKTC'ye gelen basın mensuplarına Türkiye tarafından yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.