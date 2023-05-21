Rumlara EastMed şoku: Türkiye’siz gerçekleştirilemez

İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme getirilen Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) "çok zor bir proje" olduğunu ve buna yönelik herhangi bir anlaşmanın Türkiye'yi de içermesi gerektiğini belirtti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Descalzi, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin özel oturumunda İtalyan milletvekillerinin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına dair sorularını yanıtladı."Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de EastMed'in inşası imkânsız" diyen Descalzi, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki antlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de dengelerin değiştiğine işaret etti. Descalzi'nin EastMed boru hattı projesiyle ilgili çıkışı Rum kamuoyunda gündem oldu.EastMed projesiyle Doğu Akdeniz'deki gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya üzerinden Avrupa'nın iç kısımlarına ulaştırılması planlanıyor.