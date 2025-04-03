Rumlara, EOKA ayarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde ara bölgede görüşme gerçekleştirdi. İki lider arasında 1.5 saat kadar süren görüşmede, Tatar ve Hristodulidis'in Kıbrıs meselesi ve Cenevre görüşmelerini değerlendirdikleri öğrenildi. Tatar, GKRY ve Yunanistan'daki terör örgütü EOKA'nın 70. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törenler ile yapılan açıklamaları Rum Lider Hristodulidis ile görüşmesinde gündeme getirdiğini aktardı. Tatar, terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hedefinin GKRY resmi makamlarınca kabul edilmesini eleştirerek, "Terör örgütü EOKA ile ilgili resmi söylemleri ve çığırtkanlıkları kınadığımızı bildirdim" ifadesini kullandı.