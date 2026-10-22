Rumlardan hadsiz teklif

Rumlardan hadsiz teklif
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği kontrolünde doğrudan ticarete açılması önerisine "Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil" yanıtını verdi. Hristodulidis'in gündeme taşıdığı önerinin yeni olmadığını belirten Erhürman, benzer formülün 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sunulduğunu hatırlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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