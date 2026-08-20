Rumlardan itiraf: Katliamlarla yüzleşelim
GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) siyasetçiler, Kıbrıs Adası'nda geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliamlarda faillerin cezalandırılmadığına dikkati çekerek, "geçmişle yüzleşme ve karşılıklı özür" çağrısında bulundu. Eski GKRY Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, "Türklerin öldürülmesi karşısında hiçbir Rum'un cezalandırılmadığını" belirterek, "Gerçekleri kabul edelim, karşılıklı özür dileyelim" ifadesini kullandı.
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