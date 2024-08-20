Rumlardan, KKTC turizmine düşmanca saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki turizm sektörünü hedef alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tepki göstererek, "Rum liderliği, turizm sektörümüzü hedef alan düşmanca girişimde bulunuyor" ifadesini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de tatil yapmak isteyen ve daha önceden rezervasyon yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülke vatandaşlarının geçişlerinin GKRY tarafından yasadışı şekilde engellediğini belirterek, Rumların tur operatörlerine de şantaj yaptıklarını bildirdi. GKRY yönetimine "Bu çağdışı anlayışa son verin" çağrısı yapan Tatar, "Rum liderliği"nin, 61 yıldır devam ettirdiği baskıcı ve Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarını ihlal eden izolasyon ile zulmüne dayalı siyasetini sürdürdüğünü vurguladı.