Rumların derdi Maraş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem KKTC'nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir" dedi. Çavuşoğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonun hakça paylaşımı konusunda da yaptığı tekliflerin hâlâ geçerli olduğunu belirterek, "Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak. Bir kez daha buradan güçlü şekilde duyurmak istiyorum; Maraş, KKTC toprağıdır ve Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar da uluslararası hukuku ihlal etmiyor" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu da ziyaret eden Çavuşoğlu, "KKTC'nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Bakan Ertuğruloğlu, dünyaya barış ve diplomasi dersi veren Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "2017'den itibaren artık yeni sayfa açılmıştır, bu Ada'da iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası hak sahibi iki devlet gerçeği vardır" dedi. Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi.