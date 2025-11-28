Rumların gasp girişimine tepki

Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 2007'de akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması 26 Kasım'da Beyrut'ta yeniden imzalandı. KKTC Dışişleri Bakanlığı,"GKRY'nin Lübnan dahil üçüncü taraflarla yaptığı veya yapmayı sürdürdüğü tüm tek yanlı deniz yetki alanı düzenlemeleri KKTC açısından yok hükmündedir" ifadeleriyle tepki gösterdi. Anlaşmaya sert tepki gösteren Ankara ise "Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Güney Kıbdıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz" dedi.