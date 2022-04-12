Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri ortaya çıkıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin çekilmesinin ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.







Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı | Video

Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yeri hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna güçleri şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.