Rus bakanlığında ses bombası patladı

RUSYA'YA bağlı Komi Cumhuriyetinin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim merkezinde ses bombasının patladığı belirtildi. Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ses bombasının patlaması sonucu 340 metrekare alanda yangın çıktığı kaydedildi. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.