Rus barış gücünün tamamı Kazakistan’dan ayrıldı

ÖRGÜT RUSYA'NIN LİDERLİĞİNDE

Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ'de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor. Rus birlikleri de kendi ülkelerinin liderliğindeki bu koalisyonun bir parçasıydı. Örgütte yaklaşık 2 bin kişi var.