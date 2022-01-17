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Giriş Tarihi: 17.1.2022 10:44

Rus barış gücünün tamamı Kazakistan'dan ayrıldı

Rus barış gücünün tamamı Kazakistan’dan ayrıldı

Kazakistan'da meydana gelen terör olayları nedeniyle ülkeye giden Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne bağlı Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan'dan ayrıldı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ'nün Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan'dan ayrıldığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına geldi" denildi. KGAÖ barışı koruma birimleri, Kazakistan'da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.

ÖRGÜT RUSYA'NIN LİDERLİĞİNDE

Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ'de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor. Rus birlikleri de kendi ülkelerinin liderliğindeki bu koalisyonun bir parçasıydı. Örgütte yaklaşık 2 bin kişi var.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve teçhizatların geldiğine dair sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Rus barış güçleriyle birlikte tüm uçaklar Kazakistan'da bulunan Ovanovo şehri yakınlarındaki hava üssüne geldi" iafelerine yer verdi.


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Rus barış gücünün tamamı Kazakistan'dan ayrıldı
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