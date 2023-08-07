Rus basını: Erdoğan-Putin barışı görüşecek

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz ve büyük şehirlerde yayılırken, Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yanı sıra barış müzakereleri için bir kez daha devrede. Rus medyasında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek. "Erdoğan, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etmek istiyor" başlığını atan Ria haberini Türkiye'den bir kaynağa dayandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'daki çatışmaya sürdürülebilir çözüm bulunması için Kiev'in silahlı faaliyetlerine ve terör saldırılarına, Batı'nın da Ukrayna'ya silah pompalamaya son vermesi gerektiğini söyledi.