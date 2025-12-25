Rus bombardıman uçaklarından gövde gösterisi! Barents ve Norveç denizlerinde uçuş

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası sularda görev yaptığı belirtildi. Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

SU-33 SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Su-33 tipi savaş uçakları ile ayrıca yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da bölgede uçuşlara eşlik ettiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığını vurgulayarak, bu faaliyetlerin hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.