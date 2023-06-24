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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz

AA
Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı. "Bugün (dün) kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü" iddiasında bulunan Prigojin, "Wagner konseyi karar aldı. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekâtıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil" dedi. Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Wagner'e operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini de savundu. Ancak bakanlık, Wagner'in saldırı iddialarını yalanladı.
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Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz
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