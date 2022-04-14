Rus donanmasında büyük kayıp

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 50. gün geride kaldı. Rus güçlerinin çekildiği bölgelerden acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan da başta Donbas bölgesinin yanı sıra Mariupol kenti gibi yerlerden yeni acı haberler geliyor. Savaşın NATO tartışmaları üzerinden yayılma riski de giderek şiddetleniyor. Dün yaşanan sıcak gelişlerin en önemli ise Rus donanmasının kaybı oldu. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun amiral gemisi Moskova'nın iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu bildirdi. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, ilk açıklamasında, füze kruvazörünün mühimmat patlaması sonucu ağır hasar aldığını, mürettebatın tahliye edildiği, olayın soruşturulduğunu bildirdi. Bakanlığın daha sonra yaptığı açıklamada ise "Moskova, limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında da battı" denildi. 510 mürettebatlı gemi Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgaliyle başlayan savaşın ilk günlerinde, Karadeniz'in Tuna Deltası açıklarındaki Yılan Adası'na yönelik gündeme gelmişti. 186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu. 2020'de tadilattan geçirildi. Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemisavar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı. 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın önceki gece Karadeniz'de vurduğunu açıkladığı Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazörden 54 kişinin Türk gemisi tarafından tahliye edildiğini öne sürdü. Gemide 66'sı askeri personel 485 kişinin bulunduğunu belirten Anusauskas, can kaybı sayısının henüz bilinmediğini kaydetti.Rusya, Mariupol'ün kontrolünü ele aldığını ileri sürdü. Ukrayna iddiayı reddederken Mariupol'deki direnişçilerin "tünel savaşı" başlattığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise katıldığı TV programında Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" dedi.Kiev yakınlarındaki Makariv'de savaşın en ağır izleri görülürken, bombardımanlar sırasında birçok insan evinin altındaki sığınaklarda günlerce yaşam sürdü. Kapkaranlık sığınaklarda neler olup bittiğinden habersiz bir şekilde sadece patlamalar ve silah seslerini duyarak günlerce hayatta kalmaya çalışan insanlar, Rus askerlerinin çekilmesinin ardından karanlıktan aydınlığa çıktı. Veronica Teyze acı günleri SABAH'a anlattı: "Bir el feneri ile 5 metrekarelik sığınakta 21 gün geçirdik." Evleri hasar alan Evgen ise "Dürüst olmak gerekirse, burada olmak çok korkutucu. Her şeyi kelimelerle açıklayamıyorum" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokak ortasında yattığı görüntülerle gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor. Kimlik tespiti ve inceleme için toplu mezardan çıkarılan cesetlerin önce fotoğrafı çekiliyor, numaralandırılıyor ve daha sonra adli tıp kurumuna gönderiliyor. Burada yapılan incelemenin ardından cesetler ailelerine teslim ediliyor. Bugüne kadar Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezardan onlarca ceset çıkarılırken, çalışmalar devam ediyor. Toplu mezardan çıkarılan cesetlerin büyük bölümünün ensesinde kurşun izlerine rastlandı.