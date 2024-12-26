Rus füzesi düşürmüş

Azerbaycan basını, resmi yetkililerin Kazakistan'ın Aktau kentinde düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını doğruladığını bildirdi. Anewz. tv sitesinde, uçağın iletişim sisteminin Rus elektronik harp sistemlerince felç edildiği ve radarlardan kaybolduğu belirtildi. Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı'ya inişine izin verilmeyen uçuk Aktau'ya yönlendirildi. Haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağın önceki gün düşmesi sunucu 38 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de mucize eseri sağ kurtuldu.