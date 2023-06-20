Rus gazeteci Cumhurbaşkanı’nı anlatan belgesel hazırladı: Erdoğan’ın rolü dünyada önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında belgesel hazırlayıp sunan Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, "Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip" dedi. Gazeteci Gusman'ın Cumhurbaşkanı ile ilgili TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırladığı belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı. Gösterime Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko,Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasette yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatıldı.