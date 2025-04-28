Rus general suikastçısı İstanbul’da yakalandı

Rusya'nın Moskova bölgesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in öldüğü patlamaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli 1983 doğumlu İgnat Kuzin'in Ukrayna istihbaratı ajanı olduğu, Ukrayna'da ikamet iznine sahip olduğu tespit edildi. Kuzin, suçunu itiraf etti. Kuzin, 2023'ten beri Ukrayna istihbaratına çalıştığını, aldığı emirle terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Soruşturma çalışmaları sürüyor" denildi. TürkRus sitesinde yer alan habere göre Kuzin, Türkiye'de yakalanarak Moskova'ya getirildi. TASS'ın kaynaklarına göre, Kuzin İstanbul'da, Moskova'dan gelen bir uçuş sonrası gözaltına alındı.