Rus güçleri Kazakistan’dan ayrıldı

KOLEKTİF Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı Kazakistan
'dan ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından ülkeye gelen KGAÖ'nün Rusya barışı koruma birimlerinin tamamının ayrıldığı açıklandı. Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ'de, Belarus
, Ermenistan
, Kazakistan, Kırgızistan
, Rusya ve Tacikistan
bulunuyor. Öte yandan Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in yeğeni Samat Abiş'in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.