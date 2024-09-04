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Giriş Tarihi: 4.9.2024 12:27

Rus güçleri Lviv'i hedef aldı: Füzeli saldırıda 7 ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın batısında Lviv kentine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçleri Lviv’i hedef aldı: Füzeli saldırıda 7 ölü

Rusya, Ukrayna'nın batısında Lviv kentine saldırı düzenledi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, saldırıda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya'nın sabah saatlerinde dron ve hipersonik füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini dile getirerek hayatını kaybedenler arasında bir bebek, 14 yaşında bir çocuk ve bir ebenin bulunduğunu kaydetti. Saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Sadovy, iki okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, hava savunma sistemleri tarafından Rus füzelerinin hedef alındığı aktarılırken başkent Kiev üzerinde de patlamalar duyuldu. Kryvyi Rih kentindeki apartman dairelerinin isabet alması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ülke genelinde alarm durumu ilan edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamasında saldırılara karşılık verileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın kendi uzun menzilli füze saldırılarını gerçekleştirip kendini koruyabilmesi için daha fazla hava savunma sistemi kurulması çağrılarını yineledi.

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Rus güçleri Lviv'i hedef aldı: Füzeli saldırıda 7 ölü
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