Rus hacker'lardan Yunanistan'a siber saldırı
RUS istihbaratıyla bağlantılı Fancy Bear internet korsanı grubu, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na ait e-posta hesaplarını ele geçirdi. Romanya'nın da hedef alındığı siber saldırıları, grubun hatası gün yüzüne çıkardı. Saldırı ile Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele eden 170'ten fazla müfettişin hedef alındığı kaydedildi. Sızdırılan hesapların arasında Bosna Hersek ve Hindistan ataşeliklerinin de bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu durumu operasyonel bir hata olarak değerlendirirken Moskova yönetimi suçlamaları reddetti.