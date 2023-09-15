Rus kozmonot Kononenko uzayda rekor kıracak

Ekipteki Nikolay Çub ile Loral O'Hara ilk kez uzay uçuşu gerçekleştirirken, diğer Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun bu seferiyle uzayda bin günden fazla kalan dünyadaki ilk insan olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

UUI'de yaklaşık bir yıl kalacak uzay ekibi bu sürede 4 kere uzay yürüyüşüne çıkacak. Amerikan astronotu O'Hara ise Mart 2024'te dünyaya dönüş yapacak.

Soyuz MS-24 uzay aracı, ekibin yanı sıra uzaya fotoğraf ve video ekipmanı, belgeler, gıda, taze yiyecek, ekibin özel eşyaları, bilimsel deneylere gerekli ekipmanlar olmak üzere toplam 120 kilogram yük götürüyor.