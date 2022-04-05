Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rus kuvvetleri Mariupol limanında demirli gemiyi vurdu
Giriş Tarihi: 5.4.2022 16:19

Rus kuvvetleri Mariupol limanında demirli gemiyi vurdu

AA
Rus kuvvetleri Mariupol limanında demirli gemiyi vurdu

Rusya Ukrayna savaşında en büyük yıkımın yaşandığı noktalardan biri olan Mariupol'de yeni bir saldırı yaşandı. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın Mariupol kentinde limanda demirli bir geminin vurulduğunu belirtti.

Rusya ile Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrindeki limanda bekleyen Dominik bayraklı bir geminin vurulduğu bildirildi. Ukrayna Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti bayraklı kuru yük gemisinin Rus ordusunca vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ateş sonucu geminin makine bölümünde yangın çıktı. Mürettebattan bir kişi yaralandı. Gemi, oluşan delikten dolayı batmaya başladı." ifadeleri yer aldı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Ukrayna Deniz Sınır Muhafızlarının ilk yardım sağladığı mürettebatı güvenli yere tahliye ettiği bildirildi.

Rusya ordusuyla birlikte Mariupol'ün kontrolünü sağlamaya çalışan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin polis idaresinden yapılan açıklamada ise geminin Ukrayna birlikleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Şu anda, 12 Ukrayna vatandaşının bulunduğu Dominik bayrağı altında faaliyet gösteren Azburg isimli gemide yangın ve yoğun duman olduğu öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

Haftalardır Rus kuşatması altında olan Mariupol'de, Rus ordusuyla Ukrayna ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Mariupol limanında çok sayıda geminin mahsur kaldığı belirtiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rus kuvvetleri Mariupol limanında demirli gemiyi vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA