Rus medyası duyurdu: "8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar ateşkes ilan edildi"

RUSYA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Başkomutan'ın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Rusya'nın açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istemişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin kararını değerlendirerek, "Bu (geçici ateşkes), savaşı durdurmak ve diplomasi yolunu seçmek için ciddi bir öneridir." ifadelerini kullanmıştı.