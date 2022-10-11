Rus medyasında flaş iddia! KKTC ile yeni bir dönem mi başlıyor?

"KUZEY LEFKOŞA'DA RUS KONSOLOSLUĞU AÇILACAK"

Rus medyasına konuşan üst düzey kaynaklara göre Rusya, KKTC ile doğrudan uçuşlara yakında başlayacak. KKTC'nin Rusya tarafından da resmen tanınmasının bir adımı olarak görülen bu girişimin ardından konsolosluk ile ilgili de açıklamalar geldi.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kaynaklara göre Rus hükümeti, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da "Kuzey Lefkoşa" adıyla bir konsolosluk açmak için girişimlere başladı.

Üsüt düzey isim, yaptığı açıklamada, "Kuzey Lefkoşa'da bir konsolosluk açmak için bir girişim üzerinde çalışıyoruz. Orada 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri şu anda onlar için mevcut değil. Böyle bir olasılıkta kurumun adı "Kuzey Lefkoşa Rus Konsolosluğu" olarak adlandırılacak. Bu konuyu yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.