Rus oligark Abramoviç’in lüks yatı Eclipse Türkiye’de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü

24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Rusya'nın kendisinin yanı sıra Soyvet Dönemi'nden sonra hükümete yakınlıklarıyla servetlerine servet katan milyoner Rus oligarklar da yaptırımlara maruz kalmıştı. Bu oligarklardan biri de Rus iş insanı Roman Abramoviç idi. Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse'in" Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu öğrenildi.
6 KATLI MEGA YAT
Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.
TURİST VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.