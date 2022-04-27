Rus oligark Abramoviç’in lüks yatı Eclipse Türkiye’de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü

TURİST VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.