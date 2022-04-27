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Haberler Dünya Haberleri Rus oligark Abramoviç'in lüks yatı Eclipse Türkiye'de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü
Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:16 Son Güncelleme: 27.4.2022 16:38

Rus oligark Abramoviç'in lüks yatı Eclipse Türkiye'de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü

AA
Rus oligark Abramoviç’in lüks yatı Eclipse Türkiye’de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımların yanı sıra dünya çapında pek çok ülkede yatırımları olan Rus oligarklar da yaptırımlardan nasibini almıştı. Bu oligarklardan biri olan ünlü iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse'in' Muğla Fethiye'de olduğu öğrenildi. Hem vatandaşlar hem de turistler yata büyük ilgi gösterdi.

24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Rusya'nın kendisinin yanı sıra Soyvet Dönemi'nden sonra hükümete yakınlıklarıyla servetlerine servet katan milyoner Rus oligarklar da yaptırımlara maruz kalmıştı. Bu oligarklardan biri de Rus iş insanı Roman Abramoviç idi. Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse'in" Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu öğrenildi.

6 KATLI MEGA YAT

Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.

TURİST VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

BAŞKA YATLAR DA VAR

Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

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Rus oligark Abramoviç'in lüks yatı Eclipse Türkiye'de! Vatandaşlardan büyük ilgi gördü
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