Rus oligarkların şüpheli ölümü! Aile üyelerini öldürüp…

Haber ilk, aile içi şiddet olarak verilse de aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiğinin duyurulmasıyla başka şüpheler yarattı.

İspanyol basını, polisin Girona'da yaşanan olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı.