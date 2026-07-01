Rus ordusu cephede ilerliyor: Harkiv ve Zaporijya'da iki yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ukrayna ordusuna ait kritik noktaların ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey askeri birlikleri, aktif ve kararlı operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Ukrainskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Doğu askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporijya bölgesindeki Kopani yerleşim birimini kurtardı."

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Zaporijya bölgesinde Rovnoye ve Lesnoye ile Donetsk bölgesinde Malinovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör