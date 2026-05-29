Rus ordusu cephede ilerliyor: Ukrayna’da 4 yerleşim birimi ele geçirildi
Moskova yönetimi, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ikişer yerleşim yerinde kontrol sağladı. Öte yandan, Ukrayna’nın Rusya’nın Volgograd bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Karaiçnoye ve Budarki, Dnipropetrovsk bölgesinde de Novopodgorodnoye ve Lesnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 628 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi.
UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN VOLGOGRAD BÖLGESİNE SALDIRI
Öte yandan, Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktardı.
Saldırı sonucu bölgedeki Voljskiy kentinde bulunan kimyasal bir fabrikada yangın çıktığını kaydeden Boçarov, 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada da İHA saldırısı sonucu bölgenin Temryuk limanında yangın çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 208 İHA'nın çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.