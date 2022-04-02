Rus ordusu kaçırmıştı... Melitopol Belediye Başkanı Macron’la görüştü

Macron, Ukrayna heyetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol belediye başkanının neler yaşadığını hayal bile edilemez… Kendisine ve onunla birlikte olan Ukraynalı milletvekillerine hayranlığımızı ve desteğimizi ilettim" ifadelerini kullandı.