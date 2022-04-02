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Giriş Tarihi: 2.4.2022 12:35

Rus ordusu kaçırmıştı... Melitopol Belediye Başkanı Macron'la görüştü

DHA
Rus ordusu kaçırmıştı... Melitopol Belediye Başkanı Macron’la görüştü

Ukrayna’nın, Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Melitopol’de akılalmaz anlar yaşanmıştı. Melitopol şehrinin Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Rus askerleri tarafından kaçırılmıştı. Anbean kameralara yansıyan kaçırılma büyük yankı uyandırırken, esir alındıktan sonra serbest bırakılan Fedorov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Ukrayna Parlamento Heyetini ve Rus ordusu tarafından esir alınıp sonra serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, Ukrayna heyetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol belediye başkanının neler yaşadığını hayal bile edilemez… Kendisine ve onunla birlikte olan Ukraynalı milletvekillerine hayranlığımızı ve desteğimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, heyetin aynı zamanda Fransa Meclis Başkanı Gerard Larcher ile Kızıl Haç'ın faaliyetlerini görüştüğünü belirtti.

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Ukrayna Parlamentosu resmi hesabından yaptığı açıklamayla toplantılarda, AB'ye tam üyelik, ordunun ihtiyaçları, insani koridorlar, Fransa'nın güvenlik garantisi sağlamaya hazır ülkeler arasına katılması ve Ukrayna'ya verilecek ek 300 milyon Euro gibi konuların görüşüldüğünü ifade etti.

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Rus ordusu kaçırmıştı... Melitopol Belediye Başkanı Macron'la görüştü
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