Rus ordusu Kiev’i vurdu: Ukrayna’nın enerji altyapısı hedef alındı

Kliçko, mevcut bilgilere göre kentin farklı noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığını ifade etti.

ZELENSKİY'DEN BATI'YA ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Kiev ve farklı kentlerindeki sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, 17 kişinin yaralandığı biliniyor. İkisi çocuk, altı kişi ise maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'nin, güçlü bir yaptırım paketini kabul etmesi için tam zamandır." değerlendirmesini yaptı.