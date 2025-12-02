Rus ordusundan kritik ilerleme: Kilit öneme sahip Pokrovsk kenti ele geçirildi
Rusya, Doğu Ukrayna’da stratejik öneme sahip Pokrovsk’u kontrol altına aldı. Şehirde Rus bayrağı açılırken, Kremlin kritik ilerlemeyi doğruladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Kasım Pazar günü Müşterek Kuvvetin komuta merkezine ziyaret gerçekleştirdi.
Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ve Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev'den Ukrayna ile çatışmalara ilişkin bilgi aldı.
Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Volçansk'ta (Vovchansk) kontrolün ele geçirildiğini ifade etti.
Solodchuk da Ukrayna'nın Dimitrov (Myrnohrad) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını belirtti.
Doğu Kuvvetleri Komutanı Ivanayev ise kendisine bağlı birliklerin sorumluluk alanındaki Zaporijya ve Dnipro'da kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verdi.
Ivanayev ayrıca Rus birliklerinin Gaichur nehrine ulaştığını ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrini ele geçirmek için operasyona başladığını aktardı. Ivanayev, Rus askerlerinin şehrin kuzeydoğu kesiminde çatışmalara girdiğini kaydetti.
"POKROVSK'UN ELE GEÇİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR İSTİKAMET"
Rusya Devlet Başkanı Putin ise tüm kuvvetlerin komutanlarına ve personeline teşekkür etti ve kış aylarında birliklerin savaşmaya devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmaları yönünde talimat verdi.
Putin, Rus Krasnoarmeysk (Pokrovsk) kentindeki başarılı operasyonların, özel askeri operasyonun başlangıcında belirlenen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacağını söyledi.
Putin, "Bu önemli bir istikamet, hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve bu, özel askeri operasyonun başlangıcında belirlenen ve karşı karşıya olduğumuz tüm temel görevlerin kademeli olarak uygulanmasını sağlayacaktır" dedi.