Rus paralı asker grubu Wagner’e artık ‘terör örgütü’ diyecekler!

İngiltere hükümeti Rus paralı asker grubu Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi için harekete geçti. Grubun faaliyetlerinin ve ayrıca gruba destek veya üye olmanın yasaklanması yönünde taslak metin hazırlandığı belirtildi. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman konuyla ilgili açıklamasında, Wagner grubunu "şiddet içeren ve yıkıcı" şeklinde nitelendirdi.

"BARBARCA CİNAYETLER İŞLEDİLER"

Braverman, grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya dışındaki "askeri aracı" olarak hareket ettiğini belirtti. Braverman, "Putin rejimi oluşturduğu canavarla ne yapacağına karar verirken, Wagner'in devam eden istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri Kremlin'in siyasi hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor. Onlar (Wagner savaşçıları) açık ve net bir şekilde teröristtir. Hazırladığımız metin, bunu İngiltere hukukunda açıkça ortaya koyacak. Wagner yağma, işkence ve barbarca cinayetlere karıştı. Ukrayna'daki, Orta Doğu'daki ve Afrika'daki eylemleri küresel güvenliğe yönelik bir tehdit. İşte bu yüzden bu terör örgütünü yasaklıyoruz ve Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya elimizden gelen her yerde yardım etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.