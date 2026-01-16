Rus saldırıları Ukrayna’yı karanlığa gömdü: Enerjide olağanüstü hal ilan edildi

Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın farklı bölgelerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Şmigal, " Rusya Federasyonu'nun yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edildi." ifadesini kullandı.

Başkentte ve Kiev bölgesinde yaşanan zorlukların giderilmesi için bir kriz yönetim merkezinin kurulduğunu belirten Şmigal, "Amacımız, özellikle Kiev'de enerji sistemindeki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için koordineli ve etkili bir çalışma yürütmektir." ifadesine yer verdi.

Şmigal, savaş nedeniyle ülkede belli saatler içinde sokağa çıkma yasağının sürdüğünü anımsatarak, elektriksiz kalan insanların, Kiev'in birçok noktasında kurulan "Yenilmezlik Noktaları"na gece saatlerinde de gidebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'da enerji sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için müttefik ülkelerle yakın iş birliği içinde bulunduklarını kaydeden Şmigal, "Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatını artırıyoruz." ifadesini kullandı.