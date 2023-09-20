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Giriş Tarihi: 20.9.2023 12:38

Rus savaş uçağı Voronej bölgesinde yer çakıldı!

Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir son dakika açıklaması geldi. Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü öğrenildi.

AA
Rus savaş uçağı Voronej bölgesinde yer çakıldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde Su-34 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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Rus savaş uçağı Voronej bölgesinde yer çakıldı!
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