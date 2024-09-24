Rus savaş uçakları harekete geçti: ABD kıyılarında uçtular

"ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN"

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.