Rus savunma şirketi Rostec: “Gelirimiz 60,2 milyar doları aştı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Çemezov'u kabul etti.

Çemezov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, Rostec bünyesindeki işletmelerdeki savaş uçağı üretim hacminin 2022'den bu yana iki kat arttığını söyledi.

Şirketin, Rusya Savunma Bakanlığı için helikopter ve hafif zırhlı araç üretiminin de geçen yıl 2024'e göre iki kat arttığına işaret eden Çemezov, söz konusu dönemde, kendi kendine hareket eden topçu silah üretiminin 13 kat, topçu silahları için mühimmat üretiminin 10 kat, tanklar için mühimmat üretiminin de 50 kat arttığını kaydetti.

Çemezov, şirketin gelirlerine ilişkin de konuşarak, "Rostec'in 2025'teki konsolide geliri yüzde 25 artarak 4,5 trilyon rubleye ulaşırken, sivil alanlardaki geliri ise yüzde 1,4 artarak 1,1 trilyon rubleye yükseldi." ifadesini kullandı.

ŞİRKET GELİRLERİ SON 10 YILDA 4 KAT ARTTI

Şirket gelirlerinin son 10 yılda 4 kat arttığını vurgulayan Çemezov, Rostec bünyesinde çalışan sayısının da geçen yıl yüzde 4 artarak 727 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Rusya'da çok sayıda sanayi tesisi Ukrayna savaşının başlamasının ardından savunma odaklı üretime yönelmişti.

