Rus tankları Kiev’e girdi Ukrayna direniyor

Rusya
'nın Ukrayna
'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ikinci gününde, Rus ve Ukrayna askerleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren gözler başkent Kiev
'e çevrildi. Savaş sirenlerinin çaldığı kentte bazı binalar Rus birliklerinin bombardımanı ile vuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı
'ndan "Rus askerleri, Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdi ve Kiev'e doğru hareket ediyorlar" açıklaması geldi. Çok geçmeden Rusya'ya ait tankların Kiev'e girdiği belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, paylaştığı bir tweet'te Rus askerlerini kastederek "Düşman Obolon'da" açıklaması yaptı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri
, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'deki parlamento binasına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
KİEV YANGIN YERİ
Ukrayna ordusu, Kiev'in dış mahalleleri Dimer
ve İvankiv
'de Ukrayna ve Rusya orduları arasında sert çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, ordunun Rus birliklerinin ilerlemesini engellemek için Teteriv Nehri
üzerindeki bir köprüyü havaya uçurduğunu açıkladı. Aynı açıklamada, şehrin dışındaki bir uçak pisti etrafında da çatışmalar olduğu ve Ukrayna ordusunun kontrolü henüz kaybetmediği bilgisi de yer aldı. Uçak pistinin kaybedilmesi haline Rus ordusunun Kiev'e girmesinde "sıçrama tahtası" olabileceği belirtildi. Diğer taraftan Rusya ordusuna ait tankların şehrin kuzeyindeki Obolon mahallesine girdiği vurgulandı. Associated Press
ajansı Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah sesleri duyulduğunu aktardı.
10 BİN ASKER İNDİRECEK
ABD
'li yetkililere göre Rusya, Kiev'e havadan 10 bin asker indirip devlet binalarını ele geçirecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde başkentin düşmesinin öngörüldüğü belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı
'ndan "Rusya 24 saatte hiçbir ana hedefine ulaşamadı, 450 askerini kaybetti" mesajı paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı
Sözcüsü İgor Konaşenkov
ise, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda Rus askeri birliklerinin toplam 118 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.
SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kiev'i kuşatmak ve Karadeniz
kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmak yönünde bir stratejiye sahip olduğunu açıklarken, Ukrayna yönetimi ise, önceki gece başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı, ülkede ise seferberlik ilan etti. 90 gün geçerli olacak seferberlik gereği 60 yaşın üzerindekiler de dahil tüm erkekler askerliğe çağrıldı. "Eli silah tutan herkes ülke savunmasına gelsin" açıklaması yapıldı.
YETİMHANEYİ VURDULAR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, işgalin ilk gününde aralarında sivil ve askerlerin de bulunduğu 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Zelenski, Rus birliklerinin birçok yönde ilerlemelerinin durduğunu kaydetti. BM İnsan Hakları Ofisi ise, Rusya'nın hava saldırılarında en az 25 sivilin öldüğünü, 102 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi de "Rus ordusu 33 sivil yerleşimi vurdu" açıklamasını yaptı. Bu arada Rus ordusunun, Vorzel'de 50 çocuğun bulunduğu bir yetimhaneyi Grad füzeleriyle vurduğu açıklandı. DIŞ HABERLER
MOLOTOFLU DİRENİŞ
Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel halka molotof kokteyli hazırlama ve mücadele etme çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından ellerine molotof kokteyli alan halkın görüntüleri sosyal ağlara düştü. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Bölgesel Savunma Kuvvetleri" olarak adlandırdıkları gönüllülere Kiev'de 18 bin silah dağıtıldığını bildirdi.
ÇERNOBİL KORKUSU BAŞLADI
RUSYA'NIN nükleer santrali ele geçirmesinin ardından gözler Çernobil'e çevrildi. Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi. Ukrayna ayrıca "bir nükleer mayın tarlası" olarak kabul ediliyor. Kiev'deki nükleer güvenlik uzmanı Dimitro Gumenyuk, doğrudan bir saldırının olası olmadığını ama işgalde füze ve ağır silah kullanımının kaza riskini artırdığını söyledi.
RUS TANKI SİVİL ARACI EZDİ
Kiev'de Rusya ordusuna ait bir tank, sivil aracı ezdi. Kameraya yansıyan görüntülerde, tankın aniden yön değiştirip aracın üstünden geçtiği görüldü. Araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtuldu.
RUS BİRLİKLERİ ÜÇ KOLDAN İLERLİYOR
RUS birlikleri, Ukrayna'ya yönelik işgaline üç yönden devam ediyor. Belarus'tan güneye doğru, Kırım'dan kuzeye doğru, Rusya topraklarından da batıya doğru. Rusya sınırına yakın Sumi kentinde gece saatlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
2 BİN 800 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandıralı yakıt ikmal gemisinin de Rusya tarafından vurulduğu açıklandı.
METROYA SIĞINDILAR
RUS birliklerinin Kiev'e girmesinin ardından büyük korku yaşayan halk çareyi metro istasyonlarına sığınmakta buluyor. Kiev ve Harkov'da önceki gün aralarında yeni doğan bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişi geceyi metro istasyonlarında ve sığınaklarda geçirdi.
YILAN ADASI'NDA 13 ASKER KAHRAMANCA CAN VERDİ
KARADENIZ'DEKİ Yılan Adası'nı koruyan 13 Ukrayna askeri, savaş gemisi ile gelen Rus askerlerine teslim olmayı reddedip 'Defolun gidin' dedi. Rus gemisi adaya bomba yağdırdı. Ukrayna lideri Zelenski, askerlerin kahramanca can verdiğini duyurdu.
KENDİNİ KÖPRÜYLE HAVAYA UÇURDU
UKRAYNA Silahlı Kuvvetleri, Vitaliy Skakun adlı bir askerin hikâyesini paylaştı. Açıklamada "Kahraman asker Vitaliy Skakun düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu" denildi.