Rus uçağı Avrupa’yı alarma geçirdi: Polonya jetleri havalandı

Açıklamada, yüksek muharebe hazırlığı, pilotların profesyonelliği ve hava savunma sisteminin etkin çalışması sayesinde operasyonun hızlı, etkili ve güvenli şekilde gerçekleştiği vurgulandı.

Uçağın Polonya hava sahasını ihlal etmediğine dikkati çekilen açıklamada, "Polonya Hava Kuvvetlerine ait 2 MiG-29 savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait bir uçağı başarıyla önlemiş, görsel olarak teşhis etmiş ve sorumluluk alanından çıkana kadar eşlik etmiştir." ifadesine yer verildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya 'ya ait keşif görevi yürüten "İl-20" tipi uçağın 28 Ekim'de uluslararası hava sahasında uçuş planı bildirmeden ve transponderi kapalı şekilde uçtuğu belirtildi.

BELÇİKA'DA DRON PANİĞİ

Öte yandan, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiğini belirtti.

Üssün önemine değinen Francken, "Ana ordu kışlamız orada bulunuyor. Kritik altyapı orada bulunuyor. 4 ya da 5 insansız hava aracı üzerinde uçuyordu." ifadelerini kullandı.

Francken, olayı "stratejik açıdan önemli bir yerde meydana gelen endişe verici bir olay" şeklinde tanımlayarak hükümetten en kısa zamanda dron tespit sistemleri alınmasını talep edeceğini belirtti.

Dronların kaynağı hakkında belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Francken, "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde dron uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Askeri istihbarat birimi ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

AB, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.