Rus ve Alman uçakları karşı karşıya geldi

Rusya'nın Avrupa'da artan askeri havacılık faaliyetleri bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Estonya hava sahasını ihlal eden Rus uçakları, bu sefer Baltık Denizi üzerinde gerilime neden oldu. Bir Rus keşif uçağının Baltık Denizi'nde tespit edilmesi üzerine Alman jetleri harekete geçti. Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter jeti Rus Il-20M keşif uçağını engellemek için havalandı. Uçak, Alman jetleri tarafından engellendi. Alman yetkililer, Rus uçağının transponderlarını (uydu vericileri) kapattığını ve temas kurma çağrılarına yanıt vermediğini duyurdu. Olay, Polonya'nın Rus jetlerini kendi ekonomik bölgesini ihlal etmekle suçlamasının ve Estonya'nın hava sahası ihlali iddiaları üzerine NATO'nun 4. maddesini işletme niyetini açıklamasının ardından gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı. Bazı Avrupalı liderler, hava sahası ihlallerinin devam etmesi durumunda, Rusya ile "ciddi bir çatışma riski" olduğu konusunda uyarmıştı.