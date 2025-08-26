Rus yetkiliden Putin-Trump görüşmesi hakkında flaş açıklama: Dünyayı değiştirecek

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Alaska ve Beyaz Saray'da peş peşe kritik görüşmeler yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Bu zirveden "ateşkes" kararı çıkmazken, 'Üçlü Zirve'nin önemine dikkat çekildi.

Trump, 18 Ağustos'ta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, toplantı bittikten sonra Putin ile bir görüşme yapacaklarını belirterek, "İnsanların hayatını kurtarma şansımız var. Putin ve Zelenski de bu durumu konuşabilirler. Yakın gelecekte işe yarayan bir anlaşma yapmak istiyoruz." dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'den Alaska'daki zirveye ilişkin yeni bir açıklama geldi.