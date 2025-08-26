Rus yetkiliden Putin-Trump görüşmesi hakkında flaş açıklama: Dünyayı değiştirecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Alaska'da kritik bir zirve gerçekleştirmişti. İki lider arasındaki görüşmenin ardından 'Üçlü Zirve'nin önemine vurgu yapılırken, Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'den Alaska'daki zirveyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Dimitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun "dünyayı değiştireceğini" belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Alaska ve Beyaz Saray'da peş peşe kritik görüşmeler yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ilk olarak 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Bu zirveden "ateşkes" kararı çıkmazken, 'Üçlü Zirve'nin önemine dikkat çekildi.
Trump, 18 Ağustos'ta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, toplantı bittikten sonra Putin ile bir görüşme yapacaklarını belirterek, "İnsanların hayatını kurtarma şansımız var. Putin ve Zelenski de bu durumu konuşabilirler. Yakın gelecekte işe yarayan bir anlaşma yapmak istiyoruz." dedi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'den Alaska'daki zirveye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
"DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.