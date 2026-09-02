Rus yetkililer Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi!

Rus yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesini değerlendirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede ana konunun Karadeniz’deki durum olduğu aktarılırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alındığını da bildirdi.

Rus yetkililer Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi!
AA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Rossiyskaya Gazeta" gazetesine yaptığı açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yaklaşık 1,5 saat baş başa görüştüğünü belirtti.

Rus yetkililer Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi!

Görüşmenin ana gündemine ilişkin Uşakov, "Bildiğim kadarıyla ana konu Karadeniz'deki durumdu." ifadesini kullandı.

Rus yetkililer Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Vedomosti" gazetesine yaptığı açıklamada, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alındığını aktardı.

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Rus yetkililer Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi!

Türkiye'nin bu yöndeki önerisini farklı düzeylerde düzenli olarak gündeme getirdiğini belirten Peskov, "Evet, Türk tarafı bunu çeşitli düzeylerde sürekli öneriyor." dedi.

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