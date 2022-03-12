Ruslar, Kiev’e ilerliyor

Rusya'nın büyük askeri konvoyu, Kiev
'e kuzeyden 25 kilometre kadar yaklaştı. ABD
merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü
, Ukrayna
'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti. Kiev sokaklarında da barikatlar kurularak Rus ordusunun kente girişine karşı önlemler artırıldı. Uydu şirketi Maxar, Kiev'in kuzeyindeki Mosçun'da evlerin yandığını görüntüledi. Öte yandan Fransız
haber ajansı AFP
, Ukrayna'nın güneyindeki liman şehri Mıkolayiv'de aralarında kanser tedavi merkezinin ve göz kliniğinin de bulunduğu hastanelerin hedef alındığını bildirdi.