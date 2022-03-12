Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ruslar, Kiev’e ilerliyor
Giriş Tarihi: 13.3.2022

Ruslar, Kiev’e ilerliyor

Ruslar, Kiev’e ilerliyor
Rusya'nın büyük askeri konvoyu, Kiev'e kuzeyden 25 kilometre kadar yaklaştı. ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna'ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti. Kiev sokaklarında da barikatlar kurularak Rus ordusunun kente girişine karşı önlemler artırıldı. Uydu şirketi Maxar, Kiev'in kuzeyindeki Mosçun'da evlerin yandığını görüntüledi. Öte yandan Fransız haber ajansı AFP, Ukrayna'nın güneyindeki liman şehri Mıkolayiv'de aralarında kanser tedavi merkezinin ve göz kliniğinin de bulunduğu hastanelerin hedef alındığını bildirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruslar, Kiev’e ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA