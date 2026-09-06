Rusların yarısı depresyonda
Rusya Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsü'nün araştırması, ülkedeki her iki kişiden birinde depresyon belirtileri görüldüğünü ortaya koydu. TürkRus sitesine göre, yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 49'unda depresyon, yüzde 33'ünde ise kaygı belirtileri tespit edildi. Ankete katılanların yüzde 36'sında kaygı ve depresyon belirtilerinin yüksek düzeyde olduğu belirtildi. Akademisyenler, psikolojik durumdaki bozulmayı ekonomik beklentilerin kötüleşmesi ve özel askeri operasyonun yakın zamanda sona ereceğine yönelik umudun azalmasıyla ilişkilendiriyor.
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