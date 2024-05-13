Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyordu! Türkiye karşıtı ABD’li Senatör Menendez için hesap vakti

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine avukatıyla gelen Senatör Menendez, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

70 yaşındaki senatör, ilk günkü jüri seçimi ve yargılama sürecindeki diğer prosedürler için avukatıyla mahkeme salonunda yerini aldı.

100'den fazla jüri adayının bulunduğu mahkemede 12 asıl 6 yedek jüri heyeti seçiminden sonra açılış konuşmalarına geçilecek.

16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkan Menendez'in yargılanmasının 5 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor.

Hakkındaki iddialardan suçlu bulunması halinde Menendez'in 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği ancak daha önce herhangi bir cezası bulunmadığı için bunun çok altında hüküm giymesinin beklendiği kaydediliyor.

Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları redderek masum olduğunu iddia etmişti.