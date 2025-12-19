Rusya: “1003 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim ettik”

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1003 ceset Ukrayna'ya iade edildi" denildi. Hayatını kaybeden askerlerin kimlik tespit çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

UKRAYNA'DAN KIZILHAÇ'A TEŞEKKÜR

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine katkı sağlayan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Ukrayna'nın ilgili kurumlarına teşekkür edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1003 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 26 askerin cesedi iade edildi." ifadelerini kullandı.