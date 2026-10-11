Rusya-ABD anlaşmasına Zelenski'den tepki: Putin'e hediye
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın dizel yakıt mutabakatına varmasına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tepki gösterdi. Zelenski anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir hediye olarak nitelendirdi ve "sonlandırılması gereken, uzatılmaması gereken bir savaşa yapılan yatırım" anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca Rusya'nın dün Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü belirten Zelenski, "Rusya bugün, Zaporijya'daki konutlara beş adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti" dedi. Moskova ile yaptıkları dizel anlaşması dolayısıyla Putin'e teşekkür eden Trump, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı" açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü Trump'a ilettiğini bildirdi.