Rusya-ABD arasındaki gizli görüşme basına sızdırıldı: ABD’den Rusya’ya Trump’ın övülmesi talebi!
ABD merkezli Bloomberg News, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yardımcısı Yuri Uşakov’un arasında geçen telefon görüşmesini sızdırdı. Söz konusu görüşmede Uşakov, Witkoff'un son dönemde bölgede yürüttüğü çalışmaları överek, Rusya'nın bu çabalara destek verdiğini belirtirken, Witkoff'un Uşakov'dan Putin'in Trump'ı övmesini istediği ve Uşakov’un bu talebe karşılık, “o tebrik edecek, Trump'ın gerçek bir barış adamı olduğunu falan söyleyecek” ifadelerinde bulunduğu aktarıldı.
ABD merkezli Bloomberg News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov arasında 14 Ekim'de gerçekleştirilen telefon görüşmesini yayınladı.
Görüşmede, Uşakov, Witkoff'un son dönemde bölgede yürüttüğü çalışmaları överek, Rusya'nın bu çabalara destek verdiğini belirtti. Uşakov, görüşmede, "Biliyorsun, bu yüzden ilk Rus-Arap zirvesinin düzenlenmesini askıya aldık, çünkü senin bu bölgede gerçek bir iş yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Witkoff ise Rusya'nın açık desteği için teşekkür etti ve iki ülke arasında yürüyen barış temaslarının yeni bir aşamaya girdiğini aktardı.
"BENİM ADAMIM HER ZAMAN HAZIR"
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı görüşmede Uşakov, savaşın çözülmesi halinde bölgenin büyük ölçüde rahatlayacağını belirtti. Witkoff ise, "Bence, Rusya-Ukrayna meselesini çözebilirsek, herkes sevinçten havaya uçacak. Bunu nasıl çözebiliriz?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Uşakov, iki ülke liderinin doğrudan telefonla görüşmesinin doğru zamanlamayla büyük fayda sağlayabileceğini belirtti. Witkoff, Trump'ın böyle bir görüşmeye her an hazır olduğunu belirterek, "Bence sen önerirsen, benim adamım her zaman hazır" dedi.