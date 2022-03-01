Rusya: ABD artık nükleer silahlarını çekmeli

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, İsviçre
'nin Cenevre
kentinde düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı
'nda konuştu. Batı'nın eski Sovyet ülkelerinde askeri tesis kurmaması gerektiğini belirten Lavrov, bazı Avrupa
ülkelerinin ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor olmasını kabul edilemez bulduklarını ve bu silahların ABD topraklarına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.
FRANSA'YA 'SAVAŞ' TEHDIDI
Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev
ise Fransa'nın Rusya açıklamalarına sert tepki göstererek "Konuşmalarınıza dikkat edin, ekonomik savaşların sıklıkla gerçek savaşlara dönüştüğünü unutmayın" cevabını verdi.